21 января 2023, 00:35
Брынцалов: подмосковное отделение «Единой России» собрало 6,7 тысячи тонн гумпомощи с начала спецоперации
Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов подвел итоги гуманитарных проектов в 2022 году. Всего в Подмосковье было собрано 6,7 тысячи тонн гумпомощи с начала спецоперации.
«На сегодняшний день мы можем говорить о 6,7 тысячи тонн различных гуманитарных грузов, которые мы собрали и направили адресно. В эту работу вовлечены партийцы всей Московской области, отдельно хочу отметить работу на местах. Усилиями администраций городских округов, наших местных отделений, парламентариев Государственной думы, Мособлдумы, муниципальных советов было собрано и направлено более 5,5 тысячи тонн», — сказал Игорь Брынцалов.
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Он добавил, что многие депутаты регулярно выезжают в места сосредоточения мобилизованных, где лично узнают о потребностях и нуждах бойцов.
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Также важным направлением работы партии является поддержка семей мобилизованных и добровольцев, напомнил председатель Мособлдумы. Он уточнил, что 14738 семей распределены между депутатами «Единой России» всех уровней. Партийцы находятся с родными военнослужащих в постоянном контакте, помогая оперативно решать самые разные вопросы и проблемы.
Ранее губернатор Воробьев вручил добровольцу СВО из Подольска орден за героизм и спасение товарищей.
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