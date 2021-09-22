Брынцалов победил на выборах в Мособлдуму в Реутовском одномандатном округе

Игоря Брынцалова исключили из списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия» по единому избирательному округу, потому что он победил на выборах по одномандатному округу. Об этом рассказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Избирательная комиссия Московской области решила исключить из списка кандидатов в депутаты Московской областной думы выдвинутого избирательным объединением „Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии ‚Единая Россия‘“ по единому избирательному округу Брынцалова Игоря Юрьевича», — уточнил Березкин.

Глава Мособлизбиркома уточнил, что закон обязывает исключить кандидата из списка по единому избирательному округу, если тот побеждает в одномандатном. Брынцалова выбрали большинством голосов жители Реутовского одномандатного округа № 19.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму проходили с 17 по 19 сентября. Депутатов выбирали жители всех округов.