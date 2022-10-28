Брынцалов осмотрел памятный мурал в честь Героя России Алексея Осокина в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 17:50 Брынцалов осмотрел памятный мурал в честь Героя России Алексея Осокина в Орехово-Зуеве

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Мурал с изображением Героя России Алексея Осокина появился на торце дома № 18 на улице Северной в Орехово-Зуеве. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов осмотрел памятный мурал и пообщался с семьей Алексея Осокина.

Мурал на стене дома, где живут родители Алексея, создали Сергей Салин и Иван Демченко, его размер — 35 на 12 метров. На граффити изображен портрет Алексея Осокина — первого Героя России из Орехово-Зуевского округа, погибшего в ходе СВО — и шестнадцать десантников, спасенных им в последнем бою. Командир воздушно-десантного батальона погиб 3-го марта, защищая своих боевых товарищей, которые попали в засаду.

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«Подвиг Алексея Осокина — как командира — занимает особое место. До самого конца, уже будучи тяжело раненным, он продолжал сражаться и оказывать помощь боевым товарищам. Это не просто человек и офицер с большой буквы, это настоящий русский герой, на которого мы все должны равняться, о котором должны знать все будущие поколения», — сказал Игорь Брынцалов.

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Указом президента Российской Федерации от 11 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Алексею Осокину было посмертно присвоено звание «Герой Российской Федерации».

Игорь Брынцалов рассказал, что в Московской области не первый год реализуется партийный проект «Историческая память», в рамках которого активисты помогают увековечивать память героев Великой Отечественной войны, а в связи с сегодняшними событиями — и героев специальной военной операции.

Он отметил, что подобные портреты на фасадах домов — это малая часть работы по сохранению памяти о героях, которая лежит в основе патриотического воспитания.

На встрече с родителями Алексея Осокина также присутствовал инициатор присвоения ореховозуевцу почетного звания Героя России — депутат Госдумы, секретарь местного отделения «Единой России» Геннадий Панин. Именно он подал ходатайство министру обороны.

«Мне лично было очень важно, чтобы героический подвиг Алексея был признан на государственном уровне, лично президентом, который своим указом дал звание Героя России, потому что Алексей выполнил свой воинский долг, он самоотверженно защищал нашу родину, наши национальные интересы, он своим героическим поступком защитил своих товарищей. И сегодня мы видим мурал с его изображением на одном из въездов в Орехово-Зуево», — сказал Геннадий Панин.

Парламентарий добавил, что сейчас идет обсуждение с главой округа по переименованию одной из улиц Орехово-Зуевского округа в честь Героя России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что центры поддержки военнослужащих работают в каждом округе Подмосковья.