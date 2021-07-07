Брынцалов объяснил важность трехдневного голосования на выборах в сентябре

Голосование на выборах в сентябре этого года продлится три дня: 17, 18 и 19 числа. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия с учетом эпидемической ситуации в стране. Секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов отметил, что увеличенный срок позволит безопасно проголосовать всем избирателям.

Брынцалов отметил, что процедура трехдневного голосования уже зарекомендовала себя с положительной стороны. Тем более, что так поступают и в других странах.

«Я считаю, что это очень удобно, важно. Трехдневное голосование даст возможность избирателям найти время, чтобы принять участие в выборах. При этом кандидаты смогут привлечь своих сторонников, желающих принять участие в выборной кампании», — отметил он.

Игорь Брынцалов напомнил, что уже все партии провели свои съезды по выдвижению кандидатов в Госдуму. В Московской область выбрали тех, кто пойдет на выборы в региональный парламент.

Следующая процедура — это регистрация кандидатов в Центральной избирательной комиссии, которая завершится в июле. После чего начнется агитационная кампания, где кандидаты и партии представят избирателям свои программы.

«Нам необходимо не только информировать наших избирателей о проделанной работе, но и говорить с ними о том, что необходимо решать в первую, вторую и третью очередь, если такое доверие будет оказано. Это большая работа всех. Не только кандидатов, а в том числе и актива наших действующих депутатов, которые работают сегодня на местах», — подчеркнул Брынцалов.

Он заявил, что прежде всего кандидаты должны понимать, что волнует избирателей их округа. Для этого нужно быть на связи с жителями, проводить приемы граждан по всем ключевым вопросам и делать это регулярно.

Самое главное для уже избранного депутата — реализовать наказы, которые он получил от людей. Тогда избиратели поймут, что их представитель всегда придет на помощь. Нужно быть доступным через телефон и социальные сети, чтобы не потерять доверие людей. Сейчас много возможностей приобрести и сохранить доверие избирателей, как для кандидатов, так и для уже действующих депутатов.

В этом году россияне изберут новый состав Государственной думы. В Московской области параллельно пройдут выборы в региональный парламент. Туда заявили своих кандидатов 10 партий по 25 одномандатным округам и 25 территориальным группам.