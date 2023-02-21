Подмосковье 21 февраля 2023, 02:50 Брынцалов навестил раненых в ходе СВО бойцов в госпитале в Балашихе Пресс-служба Московской областной думы

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Балашиха и генерал-майором Николаем Кузнецовым навестил раненых в ходе СВО бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщили на сайте законодательного органа.

«Слова благодарности вам за вашу добросовестную службу. То, что вы сделали — это бесценно в нынешнее время для нашей страны, для тех, кто здесь в тылу», — сказал Брынцалов.

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По его словам, власти стараются сделать все, чтобы обеспечить необходимым военнослужащих и позаботиться об их близких. Сейчас большое внимание уделяется реабилитации. Рабочая группа по вопросам СВО подготовила концепцию комплексной реабилитации, которая уже реализовывается в Московской области.

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Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут получать бесплатную психологическую помощь. Они смогут связаться со специалистами по телефону или получить консультацию на дому.

Брынцалов пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу.