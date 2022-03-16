Брынцалов: Мособлдума подготовит законодательную основу для поставленных президентом задач

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал, какие меры будут приняты региональным парламентом для выполнения задач, поставленных президентом России во время совещания с регионами. Прежде всего перед властями стоит задача предотвратить дефицит товаров, отметил спикер Мособлдумы.

«Наш президент привел данные о том, что за последние три недели дополнительный спрос на товары превысил 1 триллион рублей, это огромная цифра, во многом спровоцированная усилиями западных стран по нагнетанию паники среди населения. Сейчас стоит задача не регулировать цены, но увеличить предложение и избежать необоснованного, многократного и, можно сказать, преступного завышения цен», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы добавил, что депутатам уже даны прямые указания подключиться к этой работе в своих округах, провести мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Мособлдума совместно с правительством Московской области разработает необходимые поправки к региональным законам и изменения в текущий бюджет Подмосковья, сообщил Брынцалов.

Спикер регионального парламента уточнил, что он уже провел встречи с бизнес-сообществом Балашихи и Реутова, на них обсудили вопросы расширения производства и импортозамещения. Депутаты областной думы совместно с подмосковными производителями займутся поиском оптимальных путей для удовлетворения потребительского спроса в сферах, где может возникнуть дефицит товаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в регионе нет предпосылок для дефицита продуктов в магазинах.