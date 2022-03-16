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    16 марта 2022, 23:26

    Брынцалов: Мособлдума подготовит законодательную основу для поставленных президентом задач

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал, какие меры будут приняты региональным парламентом для выполнения задач, поставленных президентом России во время совещания с регионами. Прежде всего перед властями стоит задача предотвратить дефицит товаров, отметил спикер Мособлдумы.

    «Наш президент привел данные о том, что за последние три недели дополнительный спрос на товары превысил 1 триллион рублей, это огромная цифра, во многом спровоцированная усилиями западных стран по нагнетанию паники среди населения. Сейчас стоит задача не регулировать цены, но увеличить предложение и избежать необоснованного, многократного и, можно сказать, преступного завышения цен», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

    Председатель Мособлдумы добавил, что депутатам уже даны прямые указания подключиться к этой работе в своих округах, провести мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

    Мособлдума совместно с правительством Московской области разработает необходимые поправки к региональным законам и изменения в текущий бюджет Подмосковья, сообщил Брынцалов.

    Спикер регионального парламента уточнил, что он уже провел встречи с бизнес-сообществом Балашихи и Реутова, на них обсудили вопросы расширения производства и импортозамещения. Депутаты областной думы совместно с подмосковными производителями займутся поиском оптимальных путей для удовлетворения потребительского спроса в сферах, где может возникнуть дефицит товаров.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в регионе нет предпосылок для дефицита продуктов в магазинах.