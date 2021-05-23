Брусчатку заменят на проспекте Ленина в Подольске

Рабочие «Водоканала» найдут причину возникновения провалов на брусчатке на проспекте Ленина в Подольске, а потом заменят покрытие. Это пообещал депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Ветераны из микрорайона Зеленовский написали на портал «Добродел», а потом еще и обратились с просьбой к депутату. Они призвали убрать неровности и провалы на брусчатом тротуаре. По этой дороге пенсионеры гуляют почти каждый день.

После этого парламентарий встретился с ветеранами. Они пересеклись у дома №150А на проспекте Ленина. К ним присоединились сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, отвечающие за Центральный район, а также директор МЖРП-12 Игорь Базавлуцкий.

«Прошлись по всей длине тротуара. Действительно, на вымощенной брусчаткой дорожке образовался небольшой провал», — написал Максимович во «ВКонтакте».

Источник фото: «ВКонтакте»

В ближайшие дни управляющая компания и профильный комитет вызовут специалистов МУП «Водоканал», чтобы те установили причину провала грунта. А пока это место огородили, чтобы пешеходы случайно не провалились в образовавшуюся яму.