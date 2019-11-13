Бросать курить — сладко. Активисты молодежного парламента провели акцию на улицах Истры
Активисты молодежного парламента меняют табак на сладости. Так ребята пропагандируют здоровый образ жизни. Но не все прохожие поддаются на уговоры.
«Сладкое тоже вредно! Еще больше является катализатором раковых заболеваний, если вы не знали. Там находится витамин, который разжижает кальций в детском организме», — уверяет Сергей Захаров.
Мужчина говорит — пытается бросить вредную привычку уже второй раз, но психологически сложно. Старается курить вейпы, здоровью они вредят так же, но хотя бы доставляют меньше неудобств окружающим.
Минздрав предупреждает курильщиков на каждой упаковке с табаком — опасность для здоровья велика. Страшные картинки пугают не всех. Врачи уверяют, если есть желание и сила воли, бросить вредную привычку может любой. Но и здесь есть нюансы.
«Резко бросать курить нельзя, потому что может возникать синдром отмены, это психологическая проблема, повышается тревожность, раздражительность», — сказала врач-терапевт Анна Сидорова.
Причем со временем причины курения психологические начинают преобладать над физическими, уверяют специалисты.