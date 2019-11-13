Поменять вредные сигареты на вкусные сладости предложили активисты молодежного парламента в Истре. С помощью акции ребята попытались призвать как можно больше жителей к здоровому образу жизни и еще раз напомнить, что табак отравляет не только курильщика, но и тех, кто его окружает. Как восприняли такую идею и что выбрали местные жители?

Активисты молодежного парламента меняют табак на сладости. Так ребята пропагандируют здоровый образ жизни. Но не все прохожие поддаются на уговоры.

«Сладкое тоже вредно! Еще больше является катализатором раковых заболеваний, если вы не знали. Там находится витамин, который разжижает кальций в детском организме», — уверяет Сергей Захаров.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина говорит — пытается бросить вредную привычку уже второй раз, но психологически сложно. Старается курить вейпы, здоровью они вредят так же, но хотя бы доставляют меньше неудобств окружающим.

Источник фото: телеканал «360»

Минздрав предупреждает курильщиков на каждой упаковке с табаком — опасность для здоровья велика. Страшные картинки пугают не всех. Врачи уверяют, если есть желание и сила воли, бросить вредную привычку может любой. Но и здесь есть нюансы.

«Резко бросать курить нельзя, потому что может возникать синдром отмены, это психологическая проблема, повышается тревожность, раздражительность», — сказала врач-терапевт Анна Сидорова.

Источник фото: телеканал «360»

Причем со временем причины курения психологические начинают преобладать над физическими, уверяют специалисты.