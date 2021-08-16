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    16 августа 2021, 16:34

    Бронзовый макет площади Ленина появился в Серпухове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Старый облик площади Ленина в Серпухове отразили на бронзовом макете. Жители смогут узнать, как выглядело это место более века назад.

    Бронзовый макет площади Ленина появился в Серпухове | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья сообщили, что уникальный макет появился на главной исторической площади Серпухова.

    На бронзовом макете отразили архитектурный облик площади Ленина конца XIX — начала XX века

    комитет по туризму Подмосковья.

    Миниатюру установили на постаменте рядом с фундаментом храма Святого благоверного князя Александра Невского.

    Бронзовый макет площади Ленина появился в Серпухове | Изображение 2

    «На макете можно увидеть храм в его былом облике, а также существующий ныне Гостиный двор и здания по периметру площади, многие из которых сохранились до наших дней», — уточнили в комитете по туризму Подмосковья.

    Автор такого арт-объекта — известный скульптор Илья Дюков. Создавая модель площади, он опирался на фотографии тех лет.