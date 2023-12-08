Подмосковье 08 декабря 2023, 10:22 Бронзовый бюст Чехова установили в центральной библиотеке в Истре Телеканал «360»

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Краеведческая конференция «Воскресенские чтения» прошла в центральной библиотеке в Истре. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие бронзового бюста писателя Антона Павловича Чехова.

Конференция проводится в Центральной библиотеке имени Чехова в Истре с 2017 года. Ежегодно на нее собираются краеведы с разных городов и регионов.

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В этом году главной темой стала история просвещения и образования детей в дореволюционной Истре. Краеведы обсудили судьбу педагогов в семье Чеховых и принципы воспитания в школах и семьях того времени.

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«В этом году тема связана непосредственно с нашим Истринским краем. А так география у нас обширная от Калининграда до Сахалина. У нас были такие темы, которые как раз связаны с именем Чехова», — рассказала директор Центральной библиотеки имени Чехова Татьяна Вартанова.

Бюст писателя сделала специально для библиотеки скульптор Ксения Тырсина. Она воссоздала образ писателя в молодости.

После конференции участникам подарили сборник материалов прошлых лет. Это стало уже традицией. Каждый год после «Воскресенских чтений» доклады собирают и печатают. Это позволяет сохранить работы краеведов для следующих поколений.

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