Министр образования Бронштейн поздравил выпускников в Солнечногорске с последним звонком

Выпускников школ в Солнечногорске поздравил с последним звонком министр образования Подмосковья Илья Бронштейн. Праздник прошел для 542 учеников 11-х классов в этом округе.

В Тимоновской средней школе последний звонок прозвенел для 47 ребят. Трое из них приехали в Солнечногорск из ДНР.

В этом году в вашей школе девять ребят стали призерами и победителями на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Этот результат — супер Илья Бронштейн.

По его словам, это показатель того, что ученики школы — часть надежной и профессиональной команды.

«Это значит, что вы готовы к экзаменам. И вас ждет победа», — отметил Илья Бронштейн.

Поздравил ребят и глава городского округа Виктор Родионов.

«Пусть для каждого выпускника школьное время оставит самые добрые воспоминания. Особая благодарность — учителям. Все это время они были рядом, направляли и заботились о вас», — сказал глава городского округа.

Он пожелал ребятам удачи и счастья. Помимо выпускников 11-х классов, последний звонок в Солнечногорске прозвенел для 1353 девятиклассников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с последним звонком выпускников, пожелал им удачи и везения.