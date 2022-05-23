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    23 мая 2022, 18:32

    Министр образования Бронштейн поздравил выпускников в Солнечногорске с последним звонком

    Анастасия Аброськина, Артем Мельников

    Выпускников школ в Солнечногорске поздравил с последним звонком министр образования Подмосковья Илья Бронштейн. Праздник прошел для 542 учеников 11-х классов в этом округе.

    Министр образования Бронштейн поздравил выпускников в Солнечногорске с последним звонком | Изображение 1

    В Тимоновской средней школе последний звонок прозвенел для 47 ребят. Трое из них приехали в Солнечногорск из ДНР.

    В этом году в вашей школе девять ребят стали призерами и победителями на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Этот результат — супер

    Илья Бронштейн.

    По его словам, это показатель того, что ученики школы — часть надежной и профессиональной команды.

    «Это значит, что вы готовы к экзаменам. И вас ждет победа», — отметил Илья Бронштейн.

    Министр образования Бронштейн поздравил выпускников в Солнечногорске с последним звонком | Изображение 2

    Поздравил ребят и глава городского округа Виктор Родионов.

    «Пусть для каждого выпускника школьное время оставит самые добрые воспоминания. Особая благодарность — учителям. Все это время они были рядом, направляли и заботились о вас», — сказал глава городского округа.

    Он пожелал ребятам удачи и счастья. Помимо выпускников 11-х классов, последний звонок в Солнечногорске прозвенел для 1353 девятиклассников.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с последним звонком выпускников, пожелал им удачи и везения.