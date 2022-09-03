Подмосковье 03 сентября 2022, 00:31 Поделиться Telegram

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Viber Бронницы и Серпухов назвали лучшими управлениями МосОблЕИРЦ

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Бронницы и Серпухов стали лучшими управлениями МосОблЕИРЦ по итогам второго квартала 2022 года. На втором месте оказались Можайск и Долгопрудный, а замкнули тройку Клин и Дмитров. Об этом сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Я поздравляю коллег, это — общая победа всего нашего коллектива! У нас крупное управление, работает около 60 сотрудников, большинство из которых вместе уже много лет. И такие высокие результаты у нас оттого, что коллектив очень дружный, сплоченный, все на совесть делают одно общее дело, каждый старается и делает свою работу качественно, от души», — сказала замначальника управления МосОблЕИРЦ «Серпухов» Екатерина Ильина.

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Бронницы и Серпухов уже становились победителями рейтинга в 2021 году. Теперь они подтвердили звание лучших.

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Как напомнил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, девять лет назад подмосковное правительство поручило навести порядок в расчетах в ЖКХ. Если человек заплатил за услуги, то он должен быть уверен, что ему не отключат свет и воду, а поставщик услуг должен вовремя получить деньги.

«Вот почему был создан Единый информационно-расчетный центр. Вместо пяти-семи коммунальных счетов появился единый платежный документ — один счет за услуги разных поставщиков. Ушли в прошлое неприятные ситуации с отключениями — деньги стали поступать прямо на счета ресурсников в срок и в полном объеме», — пояснил министр.

Он добавил, что по всему региону открылись современные офисы, появилась возможность платить по счетам, не выходя из дома.

Каждый квартал работу всех 49 управлений МосОблЕИРЦ оценивают по 10 основным критериям. В первую очередь специалисты смотрят на качество обслуживания, отсутствие жалоб, собираемость платежей и соответствие офисов единым стандартам.

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