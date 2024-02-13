Подмосковье 13 февраля 2024, 18:59 Бронницкий техникум провел мастер-классы для школьников Министерство образования МО

Читать 360tv в

Автомобильно-дорожный колледж в Бронницах организовал мастер-классы «Мой первый шаг в профессию» для старшеклассников Заворовской средней общеобразовательной школы. Ребята смогли попробовать силы в разных специальностях и получили первые впечатления от возможной будущей профессии.

Школьники познакомились с ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, кузовным ремонтом, окраской автомобилей, сварочными технологиями и логистикой.

Реклама

На данный момент в образовательном учреждении обучаются около тысячи студентов по десяти направлениям. С подробной информацией о направлениях подготовки можно ознакомиться на официальном сайте колледжа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».