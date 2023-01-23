Подмосковье 23 января 2023, 16:56 Бронированная машина сгорела рядом с заправкой в Мытищах

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На заправке на улице Силикатная в Мытищах загорелся бронированный автомобиль. Инцидент произошел около 14 часов дня.

По словам работника заправки «Нефтьмагистраль» Алексея, сотрудники оперативно локализовали возгорание и дождались приезда пожарной службы.

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«Услышали хлопок. Машина заправлялась и вдруг загорелась. Мы с коллегами сразу начали тушить огонь своими силами», — сообщил Алексей.

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Он также отметил, что других машин в этот момент на заправке не было. На станции удобно расположены средства пожаротушения, работники «Нефтемагистрали» взяли огнетушители и начали бороться с возгоранием сами. Когда запас огнетушителей вышел, машину оттолкали к выезду. Пожарные оперативно приехали на место происшествия, развернули рукава и потушили огонь окончательно.

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