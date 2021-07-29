Бронетанковую технику покажут гостям парка «Патриот» 31 июля

В парке «Патриот» на танкодроме Технического центра пройдет динамический показ бронетанковой техники. В движении представят танк Т-55.

Показ танка пройдет 31 июля. Посетители увидят популярный среди бронетанковой техники конца 1950-х и начала 1970-х танка Т-55.

В 1980-х годах танк был модернизирован для улучшения огневой мощи и защиты, в его названии появились приставки М, МВ и АД.

Технический центр парка «Патриот» находится рядом с экспозиционными залами, где находится уникальная коллекция как серийных, так и экспериментальных советских и российских танков и бронемашин, а также зарубежная техника от Вермахта до современных образцов.

Ранее на танкодроме в парке посетители наблюдали за динамическим показом танка ПТ-76.