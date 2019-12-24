Около 19 тысяч бродячих животных отловили в Подмосковье в этом году. Им сделали прививки и нашли дом

В Московской области отловили почти 19 тысяч бездомных животных за год. Четвероногих стерилизовали и привили против бешенства, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В этому году было отловлено, а также стерилизовано и вакцинировано 18,8 тысячи безнадзорных животных. Это почти в два раза больше прошлогодних показателей. В прошлом году отловили чуть больше 10 тысяч животных», — сказал министр ведомства Андрей Разин.

При этом 1,3 тысячи животных не просто стерилизовали и привили, но и отдали в добрые руки.

«Со следующего года весь процесс отлова, стерилизации, чипирования и вакцинации собак будет фиксироваться с помощью специального мобильного приложения», — добавил министр.

Больше всего безнадзорных животных отловили в Подольске, Коломне, Балашихе, Одинцове, Серпухове, Воскресенске и Пушкино.