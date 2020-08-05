Бригады скорой помощи Подмосковья получили 35 новых реанимационных аппаратов

Новые аппараты предоставили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Их уже применили в работе, сказал главврач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

Это необходимо для медицинской помощи, реанимации и восстановления сердечного ритма пациентам, пока их транспортируют Олег Какурин.

Он подчеркнул, что реанимационное оборудование поступило во все шесть филиалов областной станции скорой помощи.

Ранее в подмосковные больницы поставили 59 дефибрилляторов. Регион продолжает закупать технику для медицинских центров. Приобрели еще 50 передвижных рентген-аппаратов, 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.