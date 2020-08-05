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    05 августа 2020, 11:04

    Бригады скорой помощи Подмосковья получили 35 новых реанимационных аппаратов

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Московской областной станции скорой помощи купили новую реанимационную технику. Бригадам передали 15 переносных дефибрилляторов и 20 аппаратов для ЭКГ. Современное оборудование приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
    Бригады скорой помощи Подмосковья получили 35 новых реанимационных аппаратов

    Новые аппараты предоставили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Их уже применили в работе, сказал главврач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

    Это необходимо для медицинской помощи, реанимации и восстановления сердечного ритма пациентам, пока их транспортируют

    Олег Какурин.

    Он подчеркнул, что реанимационное оборудование поступило во все шесть филиалов областной станции скорой помощи.

    Ранее в подмосковные больницы поставили 59 дефибрилляторов. Регион продолжает закупать технику для медицинских центров. Приобрели еще 50 передвижных рентген-аппаратов, 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

    Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.

    Новости SMI.FM