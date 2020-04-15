Бригады «Мособлгаза» помогут жителям Подмосковья на дому. Как отличить специалистов от мошенников

В условиях режима самоизоляции жители Подмосковья смогут получить услуги «Мособлгаза» на дому. В службе рассказали, как отличить специалистов от мошенников.

При необходимости бригады сотрудников приедут к абонентам «Мособлгаза» на дом. Работники будут в спецодежде синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане — бейдж с фамилией газовика и занимаемой им должностью, на левом — официальный логотип предприятия.

В период пандемии специалисты «Мособлгаза» приедут на дом в защитных костюмах, масках и перчатках.

При себе обязательно будет удостоверение сотрудников службы. Они должны показать его по первому требованию абонента. Это документ синего цвета с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Там же подпись директора филиала предприятия.

Приехать на дом газовики смогут только по предварительному согласованию. Сотрудники не придут без предупреждения.

Жители всегда смогут обратиться по телефону в свой филиал «Мособлгаза» или на горячую линию 8 (800) 200-24-09 и сверить данные приехавшей бригады.

Доверительный платеж

Подмосковным абонентам, использующим газовые счетчики со смарт-картами, также предоставили с 31 марта доверительный платеж в «Мособлгазе». Сэкономить удастся в случае, если баланс на счету смарт-карты составит менее двух тысяч рублей.

А получить новую меру поддержки можно будет не выходя из дома. Достаточно позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 200-24-09 или подать обращение в «Личном кабинете» на сайте.

Тогда «Мособлгаз» оплатит стоимость потребленного газа вместо клиента. Когда всеобщий режим самоизоляции в области будет снят, жителям не придется гасить проценты.