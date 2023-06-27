Подмосковье 27 июня 2023, 13:29 Бригады Московской областной станции скорой помощи получили новые планшеты для работы

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Министерством имущественных отношений Подмосковья передало Московской областной станции скорой помощи 28 современных планшетов, предназначенных для оперативной работы с вызовами.

С помощью гаджетов врачи могут быстро получать доступ к электронным картам пациентов и в онлайн-режиме предупреждать поликлинику о вызове. Кроме того, планшеты позволяют определять самый короткий путь до больного.

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Внесенные в планшет данные сразу будут видеть в приемном покое. Это поможет ускорить подготовку к приему пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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