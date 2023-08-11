Подмосковье 11 августа 2023, 15:30 Бригада врачей мобильного комплекса НИКИ детства совершила 200-й выезд Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области провели 200-й выезд мобильного комплекса. Бригада работала в Ленинском округе, сообщили в министерстве.

Автомобиль оборудовали диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ, УЗИ и лабораторией для сдачи анализов.

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«В рамках юбилейного выезда бригада врачей института осмотрела более 85 детей. Их осмотрела бригада врачей, в составе которой узкопрофильные специалисты — невролог, кардиолог, пульмонолог и эндокринолог», — сообщила главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

По ее словам, самых сложных пациентов направили в НИКИ детства.

«Впервые мобильный комплекс выехал 26 февраля 2022 года. С этого момента наши врачи осмотрели почти 18 тысяч юных пациентов», — рассказала профессор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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