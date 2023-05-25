Подмосковье 25 мая 2023, 10:06 Бригада скорой помощи в Одинцове спасла перенесшего клиническую смерть мужчину

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Мужчину 66 лет спасли в Одинцове после клинической смерти. Бригада скорой помощи приехала на его жалобы на жгучие боли в области сердца.

Врачи диагностировали у пациента инфаркт миокарда. Его состояние резко ухудшилось и привело к клинической смерти. По словам анестезиолога-реаниматолога бригады Светланы Шавриной, мужчине провели комплекс реанимационных действий и ввели препарат, растворяющий тромб.

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«В экстренном порядке мужчина был доставлен в Региональный сосудистый центр Одинцовской областной больницы, где его ожидала мультидисциплинарная бригада для оказания высокотехнологичной помощи. Пациенту была проведена коронарография и стентирование коронарной артерии», — добавила она.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо и уже выписан.

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