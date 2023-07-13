Подмосковье 13 июля 2023, 11:57 Бригада скорой помощи спасла едва не утонувшую женщину в Сергиевом Посаде На фото: врач анестезиолог-реаниматолог Веденин Максим Алексеевич, фельдшер Симонов Владимир Александрович и водитель Никонов Павел Александрович. / Пресс-служба МОССМП

Читать 360tv в

Едва не утонувшую женщину вытащили из воды в Сергиевом Посаде. На вызов прибыли сотрудники подстанции скорой помощи, которым удалось спасти пострадавшую.

Машина скорой прибыла на место за 19 минут. Женщина была без сознания, ей измерили давление, пульс и насыщенность крови кислородом. Специалисты выставили диагноз «Утопление в пресной воде. Кома-2».

Реклама

Женщине оказали экстренную помощь по утвержденным алгоритмам. После санирования дыхательных путей и введения нужных препаратов ее перевели на аппаратную искусственную вентиляцию легких. Затем пациентку доставили в больницу Сергиева Посада и госпитализировали в отделение реанимации. Она пришла в себя на следующие сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».