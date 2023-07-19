Подмосковье 19 июля 2023, 13:24 Бригада скорой помощи из Серпухова стала лучшей во втором квартале года по итогам опросов пациентов ПС Минздрава МО

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Бригада Серпуховской подстанции скорой помощи стала лучшей в Подмосковье за второй квартал 2023 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Высокий уровень специалистов определили с помощью голосового помощника, робота Светланы, которая просит пациентов оценить работу медиков по пятибалльной шкале.

«На службу скорой помощи ложится большая нагрузка, и важно поддержать тех медработников, которые показали наилучший результат. С помощью робота было выполнено более 100 тысяч звонков, в 76% случаев работе бригад выставлена наивысшая оценка. В результате были определены четыре победителя. Все они получат денежную премию», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По итогам опросов лучшими специалистами признали врача Наталью Шандрову, фельдшера Евгения Антонова, медсестру Ирину Байлукову и водителя Сергея Соколина. Лучшим руководителем подстанции квартала также стал заведующий серпуховским филиалом Алексей Кобышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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