23 ноября 2022, 10:32
Брифинг о поддержке самозанятых и предпринимателей пройдет в Орехово-Зуеве
Совместный брифинг с представителями центра «Мой бизнес» и администрации городского округа состоится в Орехово-Зуеве 25 ноября. Встреча будет посвящена самозанятости и малому предпринимательству.
Для участия не требуется предварительная регистрация. Самозанятые и субъекты малого предпринимательства смогут задать вопросы об организации работы, о налоговом режиме и мерах поддержки. Представители центра «Мой бизнес» расскажут, какие услуги могут быть оказаны бесплатно, а также о льготных программах кредитования.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас как никогда важно поддерживать бизнес, поэтому в области реализуются дополнительные программы, позволяющие развивать собственное дело. В том числе об этих мерах пойдет речь на встрече.
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Совещание пройдет по адресу: город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 99 (коворкинг-центр Oz Hub). Начало в 11:00.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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