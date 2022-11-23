Подмосковье 23 ноября 2022, 10:32 Брифинг о поддержке самозанятых и предпринимателей пройдет в Орехово-Зуеве Unsplash

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Совместный брифинг с представителями центра «Мой бизнес» и администрации городского округа состоится в Орехово-Зуеве 25 ноября. Встреча будет посвящена самозанятости и малому предпринимательству.

Для участия не требуется предварительная регистрация. Самозанятые и субъекты малого предпринимательства смогут задать вопросы об организации работы, о налоговом режиме и мерах поддержки. Представители центра «Мой бизнес» расскажут, какие услуги могут быть оказаны бесплатно, а также о льготных программах кредитования.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас как никогда важно поддерживать бизнес, поэтому в области реализуются дополнительные программы, позволяющие развивать собственное дело. В том числе об этих мерах пойдет речь на встрече.

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Совещание пройдет по адресу: город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 99 (коворкинг-центр Oz Hub). Начало в 11:00.

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