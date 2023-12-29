Подмосковье 29 декабря 2023, 14:11 Брендированный контейнер для акции «Добрые крышечки» появился в детском саду № 13 в Балашихе пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Региональный оператор «Хартия» активно сотрудничает с волонтерским проектом «Добрые крышечки». На днях представителю Балашихинского дошкольного отделения № 13 МБОУ «Школа № 1» воспитателю Татьяне Поляковой вручили брендированный контейнер для сбора ценного вторсырья.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что специальные брендированные контейнеры для удобного накопления пластиковых крышек регоператор «Хартия» дарит партнерским учреждениям, где проводятся экоуроки. Теперь в детском саду «Школы № 1» будет, куда собирать вторсырье.

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Проект «Добрые крышечки» реализуется в Подмосковье с декабря 2016 года. Деньги от продажи пластика идут на помощь детям с особенностями развития.

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