Подмосковье 08 февраля 2024, 16:00 Брендированные шаттлы доставят подмосковных участников «Лыжни России» до места соревнований Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Трансфер до стартового городка организуют для спортсменов 42-го Всероссийского старта «Лыжни России». Участников забега и болельщиков к месту соревнований доставят специальные шаттлы-басы.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, все желающие смогут воспользоваться автобусами от автомобильной стоянки ТЦ «МЕГА Химки» до спортивно-тренировочной базы «Планерная» с 8-00 до 11-50, а также в обратном направлении с 13-00 до 16-00.

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Узнать шаттлы легко — рядом с ними будут стоять баннеры, а на сами автобусы нанесут специальные значки.

Подать заявку на участие можно сегодня, 8 февраля до 23:59, а регистрация доступна по ссылке https://www.gosuslugi.ru/landing/sport.

Соревнования пройдут 10 февраля в Химках в подмосковном Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная». Торжественная церемония открытия состоится в 11.45, а массовый старт начнется в 12:00.

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