Бременские музыканты на роликах выступили Одинцове

Прославленные фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышов представили жителям городского округа Одинцово свой новый проект «Бременские Музыканты».

Вместо коньков на ногах у артистов ролики. Тройной тулуп и риттбергер заменили акробатические элементы. Фигуристы-призеры чемпионатов Европы и России вышли на центральную площадь города, чтобы рассказать зрителям любимую всеми историю о бродячих музыкантах.

По словам фигуристов, чтобы участвовать в шоу, им пришлось несколько месяцев переучиваться.

«Был сложный подготовительный период. Терпели, старались, стирали ноги, переходили с коньков на ролики. Общее количество часов репетиций — более ста», — рассказали о подготовке участники шоу Евгений Кузнецов и Татьяна Розанова.

Зрителям необычное шоу явно пришлось по душе, горячо приветствовал фигуристов. На следующей неделе фигуристы сыграют спектакль в Орехово-Зуеве.