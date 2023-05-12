Подмосковье 12 мая 2023, 13:40 Братскую могилу в деревне Новое озеленят на акции «Лес Победы»

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Акция «Лес Победы» пройдет в Солнечногорске 13 мая. Жители высадят деревья и кустарники в память об участниках Великой Отечественной войны. Главной площадкой станет территория около братской могилы в деревне Новое.

Акция «Лес Победы» пройдет во всех территориальных управлениях Солнечногорска. Околобратской могилы в деревне Новое жители посадят 40 молодых лип. Информация обо всех площадках акции опубликована на сайте администрации округа.

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«Солнечногорск, как округ с великой военной историей, не останется в стороне. Это прекрасная возможность не только сказать нашим предкам спасибо, но и сохранить память об их подвиге в веках», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Подмосковье акция «Лес Победы» впервые прошла в 2013 году. С тех пор она проводится дважды в год — весной и осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей присоединиться к акции и посадить деревья в память о героях Великой Отечественной войны.

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