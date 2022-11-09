Подмосковье 09 ноября 2022, 22:39 Братья из Звенигорода стали призерами соревнований по джигитовке «Спасская башня»

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Братья Павел и Петр Юшины занимаются джигитовкой по шесть часов в день. Ребята тренируются в Звенигородском центре конного наследия «Легенда».

Павел Юшин — чемпион России по джигитовке, а его брат, Петр — бронзовый призер чемпионат России по джигитовке.

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Ребята занимаются джигитовкой по шесть часов в день. В этом виде спорта важно не только освоить элементы, но и иметь внутренний стержень, иначе лошадь подчинить себе не получится.

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«Бывают страшные моменты. Например, конь взбрыкнет на элементе. Обычных людей их очень впечатляет то, что для нас нормой считается», — делятся ребята.

Мама мальчиков признается, что на тренировки старается не ходить, потому что очень переживает за детей. Но, тем не менее, все равно поддерживает увлечение Пети и Паши.

«Они — маленькие мужчины. Это их мужской вид спорта и их мужское решение. Ни одна секция по карате, ушу, боксу, на которые ходят одноклассники, не стоит рядом с тем, что они получают здесь. Вот в таких спартанских условиях. Потому что отжимание кулаками в песке — это совершенно иное. Вот во всей амуниции. Планка на седле на движущейся лошади не стоит рядом ни с одним комфортным залом», — рассказала мама ребят Анастасия Юшина.

В конном спорте очень многое зависит и от лошади. Тренируются и выступают мальчики на Бастоне. Он представитель терской породы, которая считается очень редкой. По мнению тренера Дмитрия, этот вид лошадей во многом превосходит другие породы.

«Это наличие огромного интеллекта, это прекрасно физически сложенная лошадь. Это очень крепкая, выносливая, устойчивая, с очень удобными аллюрами лошадь», — отметил руководитель центра конного наследия «Легенда» Дмитрий Кириллов.

Терская порода считается исконно русской. Но разведением этой породы мало кто занимается. В конном клубе Звенигорода всего семь таких лошадей и это самое большое поголовье во всем Подмосковье.