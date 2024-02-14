14 февраля 2024, 09:39
Братья Буровы из Подмосковья взяли золото и серебро на Спартакиаде сильнейших по фристайлу
Максим Буров и его старший брат Илья Буров заняли две первые ступени пьедестала в соревнованиях по фристайлу на Спартакиаде сильнейших. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковные спортсмены блестяще выступили в дисциплине «лыжная акробатика». Золото завоевал трехкратный чемпион мира Максим Буров, а его старший брат — двукратный призер Олимпиады Илья Буров — выиграл серебро.
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В копилке Подмосковья на Спартакиаде сильнейших уже 13 наград — четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.
Соревнования по фристайлу прошли в Красноярске 13 февраля.
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