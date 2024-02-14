Подмосковье 14 февраля 2024, 09:39 Братья Буровы из Подмосковья взяли золото и серебро на Спартакиаде сильнейших по фристайлу Фото: оргкомитет Спартакиады в Красноярском крае

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Максим Буров и его старший брат Илья Буров заняли две первые ступени пьедестала в соревнованиях по фристайлу на Спартакиаде сильнейших. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Фото: оргкомитет Спартакиады в Красноярском крае Фото: оргкомитет Спартакиады в Красноярском крае Фото: оргкомитет Спартакиады в Красноярском крае Фото: оргкомитет Спартакиады в Красноярском крае Фото: оргкомитет Спартакиады в Красноярском крае

Подмосковные спортсмены блестяще выступили в дисциплине «лыжная акробатика». Золото завоевал трехкратный чемпион мира Максим Буров, а его старший брат — двукратный призер Олимпиады Илья Буров — выиграл серебро.

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В копилке Подмосковья на Спартакиаде сильнейших уже 13 наград — четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.

​Соревнования по фристайлу прошли в Красноярске 13 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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