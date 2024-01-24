Подмосковье 24 января 2024, 17:37 Братья Буровы из Подмосковья выиграли три медали на всероссийских соревнованиях по фристайлу Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Подмосковные спортсмены выиграли три медали на Кубке Росси по фристайлу. Братья Максим и Илья Буровы заняли два первых и одно второе место в дисциплине «акробатика».

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Максим Буров выиграл золото на первом этапе турнира, опередив ближайшего соперника на 17 баллов. Кроме того, он одержал победу на втором этапе соревнований.

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Старший брат Максима Илья выиграл серебро.

Кубок России по фристайлу прошел с 21 по 24 января в Ярославской области.

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