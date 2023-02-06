Подмосковье 06 февраля 2023, 22:22 Братья Буровы из Подмосковья стали призерами международного турнира по фристайлу

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Максим Буров и Илья Буров завоевали золотую и серебряную медали на международных соревнованиях по фристайлу «Кубок чемпионов». Спортсмены представляли Московскую область.

Так, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка мира Максим Буров стал лучшим в дисциплине «акробатика». Ранее он был частью олимпийской сборной от России.

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Ему уступил только старший брат Илья. Акробат уже сейчас является двукратным призером Олимпийских игр.

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Турнир прошел в Красноярске с 4 по 5 февраля.

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