06 февраля 2023, 22:22
Братья Буровы из Подмосковья стали призерами международного турнира по фристайлу
Максим Буров и Илья Буров завоевали золотую и серебряную медали на международных соревнованиях по фристайлу «Кубок чемпионов». Спортсмены представляли Московскую область.
Так, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка мира Максим Буров стал лучшим в дисциплине «акробатика». Ранее он был частью олимпийской сборной от России.
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Ему уступил только старший брат Илья. Акробат уже сейчас является двукратным призером Олимпийских игр.
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Турнир прошел в Красноярске с 4 по 5 февраля.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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