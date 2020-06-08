Братья-близнецы из Подмосковья рассказали, как их связь помогла преодолеть реанимацию

Родившись в один день и одно время, Юрий и Дмитрий Ключниковы из Яхромы Дмитровского городского округа и в отделение коронавирусной инфекции попали вместе. Впрочем, дальше у каждого судьба сложилась по-разному. Один пошел на поправку, а второго экстренно перевели в реанимацию.

Два брата-близнеца одновременно заразились коронавиусной инфекцией. Но дальше их судьба неожиданно сложилась по-разному. Организм Юрия после двух дней терапии начал бороться с вирусом. А Дмитрия пришлось экстренно перевести в реанимацию и подключить к ИВЛ. Но оба все время спрашивали у врачей: «Как там брат?»

Врачи решили объединить братьев и не разрушать их тесную связь. Юру одели в защитный костюм и вместе с персоналом отправили в реанимацию к Дмитрию.

Подробности — в сюжете канала «360».