Подмосковье 09 июня 2023, 16:06 Браконьера оштрафовали на 240 тысяч рублей за незаконную охоту в Раменском

Читать 360tv в

Мировой судья в Раменском вынес приговор гражданину, ранее задержанному за браконьерство. Правонарушение произошло на автодороге Велино — Сельвачево Раменского округа. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования региона.

«Установлено, что в ночь на 9 августа прошлого года на территории охотничьих угодий Бронницкого охотхозяйства, мужчина, не имея соответствующего разрешения, использовал тепловизор, чтобы выследить и убить самку косули из карабина», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Мужчину задержали, после чего его обязали выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».