Браконьер заплатит штраф за охоту на кабана в Волоколамске | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 15:48 (обновлено: 07 сентября 2022, 16:52) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Браконьер заплатит штраф за охоту на кабана в Волоколамске

Читать 360tv в

Клинский городской суд вынес приговор мужчине, убившего самку кабана в лесу в Волоколамске. Он выплатит 150 тысяч рублей штрафа. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, браконьер застрелил самку кабана из гладкоствольного ружья 12-го калибра. При этом он не имел разрешения на добычу. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей, однако добровольно возмещать ее мужчина отказался. Теперь ему придется сделать это по решению суда.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей Подмосковья на благоустройство парков в лесах. Он отметил, что эту работу важно продолжать.

Реклама

0 0 0 0 0 0