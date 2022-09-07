Браконьер заплатит штраф за охоту на кабана в Волоколамске | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 16:52)

Браконьер заплатит штраф за охоту на кабана в Волоколамске

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Клинский городской суд вынес приговор мужчине, убившего самку кабана в лесу в Волоколамске. Он выплатит 150 тысяч рублей штрафа. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, браконьер застрелил самку кабана из гладкоствольного ружья 12-го калибра. При этом он не имел разрешения на добычу. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей, однако добровольно возмещать ее мужчина отказался. Теперь ему придется сделать это по решению суда.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей Подмосковья на благоустройство парков в лесах. Он отметил, что эту работу важно продолжать.

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Суд

Минэкологии Подмосковья

Волоколамск

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