Подмосковье 09 июля 2023, 23:28 Брак в День семьи, любви и верности заключили 15 пар в Шатуре Медалист академии гражданской защиты МЧС сделал предложение девушке на ее выпускном Unsplash

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15 пар заключили брак в День семьи, любви и верности в Шатуре. Среди них — медалист академии гражданской защиты МЧС Иван Сергеев и его избранница София. Молодой человек сделал предложение девушке на ее школьном выпускном. Дату торжества назначили на 8 июля.

«Мы еще год назад выбрали [дату], нам даже в ЗАГСе сказали, что никто так не делает. Пришли специально в ЗАГС, попросили чтобы открыли под нас дату», — поделились молодожены.

Офицер Иван Сергеев вошел в число лучших выпускников командно-инженерного факультета. В июне его лично поздравил президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце. Мама Ивана Марина не скрывает гордости за сына.

«<…> гордимся! Путь тяжелый был. Очень много пережито, но рады, что у нас такой финиш. У нас золотая медаль, хорошее будущее, пообещали хорошую карьеру, в него верят», — отметила женщина.

В знаменательный день супруги принимали поздравления и подарки от родных и друзей. В конце июля молодая семья отправится в Хабаровск, где Ивану предстоит нести службу.

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