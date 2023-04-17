Подмосковье 17 апреля 2023, 15:58 Брачный период начался у тритонов в Подмосковье Фото: Артем Ульянов / Артем Ульянов

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У подмосковных тритонов выросли гребни и начался брачный период. Об этом заявили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Желтобрюхие тритоны относятся к самым токсичным животным на планете. Их яд смертелен для 25 тысяч мышей. Кроме того, исследования показали, что яд калифорнийских, краснобрюхих и крокодиловых тритонов смертелен для 7,5 тысячи мышей.

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«Многие любители экзотических животных любят отлавливать тритонов для содержания их в условиях неволи, таким гражданам не стоит забывать о том, что гребенчатый тритон занесен в Красную Книгу Московской области, изъятие данного вида из естественных мест обитания запрещено и влечет наложение административной ответственности», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Жителей Подмосковья предупреждают, что гребенчатые и обычные тритоны встречаются в неглубоких водоемах, лужах, болотах, влажных лесах, а также на дорогах после дождя. Ученые отмечают, что тритоны хоть и являются долгожителями мира амфибий и могут прожить до 27 лет, большинство особей не доживают даже до своего «совершеннолетия». Так, их популяции могут сократиться из-за загрязнения воды и уничтожения естественных мест обитания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье стало первым регионом, создавшим профильное министерство благоустройства. Оно решает те проблемы, которые больше всего волнуют жителей.