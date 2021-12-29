29 декабря 2021, 17:33
Теlеgram-бот для помощи с получением разрешения на работу такси появился в Подмосковье
Новый Теlеgram-бот, который поможет получить разрешение на работу такси, появился в Подмосковье. Его запустили в областном Минтрансе.
Бот перенаправит заявителя на портал госуслуг Подмосковья. И уже на сайте удастся оформить разрешение.
При этом электронный помощник подскажет, за какой срок выдадут документ, и объяснит процедуру его аннулирования.
Срок получения разрешения на перевозку такси в Подмосковье — пять рабочих дней
Минтранс Подмосковья.
В Минтрансе отметили, что разрешение выдают бесплатно и сроком на пять лет.
Зайти в бот для таксистов можно по ссылке t.me/taxi_mo_bot.