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    29 декабря 2021, 17:33

    Теlеgram-бот для помощи с получением разрешения на работу такси появился в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый Теlеgram-бот, который поможет получить разрешение на работу такси, появился в Подмосковье. Его запустили в областном Минтрансе.

    Теlеgram-бот для помощи с получением разрешения на работу такси появился в Подмосковье | Изображение 1

    Бот перенаправит заявителя на портал госуслуг Подмосковья. И уже на сайте удастся оформить разрешение.

    При этом электронный помощник подскажет, за какой срок выдадут документ, и объяснит процедуру его аннулирования.

    Срок получения разрешения на перевозку такси в Подмосковье — пять рабочих дней

    Минтранс Подмосковья.

    В Минтрансе отметили, что разрешение выдают бесплатно и сроком на пять лет.

    Зайти в бот для таксистов можно по ссылке t.me/taxi_mo_bot.