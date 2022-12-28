Подмосковье 28 декабря 2022, 18:24 Борцы из Подмосковья завоевали 5 медалей на всероссийских соревнованиях на Ямале

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Турнир по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа завершился в городе Тарко-Сале. На счету спортсменов из Подмосковья три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали.

По данным Министерства физической культуры и спорта Московской области, золото турнира взяли Егор Кадиров, Георгий Тибилов и Азамат Гегкиев. Первый стал лучшим в весовой категории до 82 килограмм, второй — до 60, а третий — до 97 килограмм. Серебро у Артема Манасова, а бронзу завоевал Михаил Шелякин.

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Борцы представляют «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» и «Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам» Подмосковья.

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В 2022 году в Подмосковье создали специальную цифровую платформу, цель которой заключается в доступном информировании желающих заняться физической активностью. Губернатор Андрей Воробьев считает, что данный проект делает спорт доступным для каждого.

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