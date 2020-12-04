Борцов с коронавирусом наградят премией «Мы рядом» в Подмосковье с Иваном Ургантом. Прямая трансляция

Началась трансляция ежегодной премии губернатора Подмосковья «Мы рядом». В этом году она посвящена людям, которые борются с пандемией коронавируса. Проекты участников оценивали по социальной значимости, достигнутым результатам за 2020 год и затраченным ресурсам. Каждый из 180 победителей получит по одному миллиону рублей.

В этом году в премии выделили четыре номинации:

медицина и здравоохранение;

волонтерство и благотворительность;

культура и образование;

промышленность и социально ориентированный бизнес.

Заявки на участие можно было подать дистанционно через официальный сайт премии — их принимали с 14 июня по 14 июля. Всего на участие записались 9210 участников. Любой желающий мог проголосовать за понравившийся проект. В результате в следующий тур прошли тысяча проектов, которые набрали больше всего голосов. Их них члены жюри выбрали 180 победителей, каждый из которых получит по одному миллиону рублей.