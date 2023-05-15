Подмосковье 15 мая 2023, 14:52 Борщевик Сосновского начнут использовать для изготовления стройматериалов в Подмосковье

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Новую технологию использования борщевика начнут применять в Подмосковье. Из опасного сорняка будут изготавливать стройматериалы.

Борщевик Сосновского придает стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. При этом себестоимость их изготовления небольшая. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, массовое производство строительной смеси из борщевика будет дешевле традиционных аналогов.

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«Таким образом, применение борщевика Сосновского в строительной индустрии позволит сделать более доступными материалы для малоэтажного строительства», — добавил он.

Технологию разработали в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете под руководством доцента кафедры строительного материаловедения Михаила Бруяко.

«Используя предварительно модифицированный борщевик и модифицированное гипсовое вяжущее, можно получать изделия различного назначения: тепло- и шумоизоляционные материалы, а также декоративные», — объяснил он.

Так, борщевик будут применять при производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей.

Борщевик — это доступное сырье, с одного гектара земли можно получить до 200 тонн растения, 15% которых пригодны для изготовления стройматериалов. Из него также можно получать биотопливо, лекарства, сахар и многое другое.

Сорняк растет на площади 40 тысяч гектаров, он быстро распространяется и опасен для человека. В этом году от него обработают более 20 тысяч гектаров земли.

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