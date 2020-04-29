Бороться с коронавирусом могут врачи разных профилей. В Подмосковье найдут работу для каждого

Врачи разных медицинских специальностей подключаются к борьбе с коронавирусом в Подмосковье. Работу в области могут получить медики со всей России, и для этого нужно отправить всего одно письмо. При этом увольняться с предыдущей работы не придется.

Сотни врачей — от онкологов до недавних студентов медицинских вузов — подключаются к борьбе с коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Профильным специалистам нужна помощь коллег. В связи с этим Московская область приглашает медиков со всей России и разной квалификации — от заведующих отделением до санитаров.

Многие медики, которые уже трудятся в Подмосковье, рассказали, как пришли в инфекционные больницы региона. Врачи, ранее не работавшие конкретно по заболеваниям легких, перепрофилировались — кто-то работал хирургом-онкологом, кто-то был ординатором.

Зарплаты предлагают такие:

— заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц;

— реаниматологу — от 209 тысяч;

— медсестрам — от 125 тысяч;

— санитарам — от 60 тысяч.

Стать частью команды может любой российский медик. Нужно лишь направить резюме на адрес электронной почты doc@mosreg.ru и пройти онлайн-собеседование. Дальше кандидата позовут на работу.

Медику не придется увольняться с основного места работы, так как ему предложат работу вахтовым методом. Также обеспечат безопасные условия труда, бесплатное проживание и питание, официальное оформление по Трудовому кодексу.