Бороться с коронавирусом могут врачи разных профилей. В Подмосковье найдут работу для каждого
Сотни врачей — от онкологов до недавних студентов медицинских вузов — подключаются к борьбе с коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Профильным специалистам нужна помощь коллег. В связи с этим Московская область приглашает медиков со всей России и разной квалификации — от заведующих отделением до санитаров.
Многие медики, которые уже трудятся в Подмосковье, рассказали, как пришли в инфекционные больницы региона. Врачи, ранее не работавшие конкретно по заболеваниям легких, перепрофилировались — кто-то работал хирургом-онкологом, кто-то был ординатором.
Зарплаты предлагают такие:
— заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц;
— реаниматологу — от 209 тысяч;
— медсестрам — от 125 тысяч;
— санитарам — от 60 тысяч.
Стать частью команды может любой российский медик. Нужно лишь направить резюме на адрес электронной почты doc@mosreg.ru и пройти онлайн-собеседование. Дальше кандидата позовут на работу.
Медику не придется увольняться с основного места работы, так как ему предложат работу вахтовым методом. Также обеспечат безопасные условия труда, бесплатное проживание и питание, официальное оформление по Трудовому кодексу.