Подмосковье 07 апреля 2024, 12:47 «Боролись за жизни». Воробьев поблагодарил врачей, работавших с пострадавшими при теракте Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей, спасавших жизни после теракта Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей, которые спасали жизни пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Глава региона дал интервью телеканалу «Россия 1».

«Хочу еще раз поблагодарить врачей, которые боролись за жизни людей, и в первую ночь у нас в Подмосковье наши федеральные институты также включились в спасение жизней», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор обратил внимание и на работу Красного Креста. Он добавил, что власти региона все это время работали и с правоохранительным блоком, с обеспечением «нюансов, которые незаметны, но важны для тех, кто находился в зале».

По словам Воробьева, сейчас задача властей — максимально уделить внимание семьям, которые затронула трагедия, особенно детям. Семьям погибших уже выплатили по три миллиона рублей, госпитализированным — по миллиону, тем, кто получат помощь амбулаторно, — по полмиллиона, но важны не только деньги, но и внимание «на протяжении большого количества лет», уверен губернатор Подмосковья.

По его словам, после теракта без родителей остались семь детей.