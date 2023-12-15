Подмосковье 15 декабря 2023, 13:44 Борис Аубакиров стал главой городского округа Жуковский Фото: https://t.me/MinterMO

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Главой городского округа Жуковский избрали Бориса Аубакирова. Решение приняли на заседании Совета депутатов, сообщили в Telegram-канале министерства территориальной политики Московской области.

Аубакиров родился в Жуковском. Он четыре года был первым замглавы муниципалитета, после этого занимал должность замглавы Раменского округа.

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Также мужчина возглавлял Департамент по социально-экономическим вопросам в аппарате полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

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