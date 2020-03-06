Титулованный борец переехал из Сочи в Подмосковье, чтобы стать чемпионом

Бросить все в Сочи и переехать в Подмосковье — для 17-летнего Артема Пуховского выбор был очевиден. Молодой человек профессионально занимается вольной борьбой. И именно в Наро-Фоминске есть все условия для тренировок — постоянные сборы, первенства высочайшего уровня. Вот и сейчас город принимает Чемпионат России среди юношей по вольной борьбе.

Источник фото: телеканал «360»

Ежедневные пробежки, многочасовые тренировки, спарринги и схватки — таков распорядок дня 17-летнего Артема Пуховского. Два года назад молодой человек бросил все в Сочи, и один переехал в Подмосковье. Родители были не против, когда узнали, какие условия созданы в Наро-Фоминске.

В Наро-Фоминске сборы и первенства высокого уровня проходят регулярно. Вот и сейчас город принимает Чемпионат России среди юношей по вольной борьбе. Правда, Артем в соревнованиях не участвует — юношеский уровень он уже перерос и по возрасту, и по мастерству.

Сильных вольников по традиции привезли команды из Северной Осетии, Дагестана и Якутии. Рассчитывает на успешное выступление и команда хозяев. В Наро-Фоминске первенство проходит уже в третий раз. Именно здесь, по итогам турнира, и будет сформирована сборная России.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы гостеприимны, у нас хорошая инфраструктура, мы умеем проводить соревнования всероссийского уровня. Для нас это большая честь, что Федерация спортивной борьбы России позволила нам организовать и провести этот турнир. По результатам будет сформирован сборная России до 18 лет», — отметил Роман Шамнэ, глава г. о. Наро-Фоминск.

И пока в Наро-Фоминске отбирают лучших в российскую сборную, Артем уже вовсю готовится к новому турниру. Впереди у него — чемпионат России, который пройдет в Тыве. Там спортсмен представит уже не Сочи, а московский регион.