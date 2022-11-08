Борец мирового уровня встретился с юными спортсменами из Реутова | 360°

08 ноября 2022, 05:50
Борец мирового уровня встретился с юными спортсменами из Реутова
Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов встретился с юными спортсменами из Реутова
Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Роман Власов в честь Дня народного единства посетил спортивную школу в Реутове. Он поделился с юными воспитанниками заведения своей историей успеха и ответил на вопросы о спорте, жизни и подготовке к соревнованиям.
«Честно признаюсь, в моей жизни не повезло так, как вам. В моей жизни был один скромный ковер, один канат, зал разваливался, но у меня было желание стать чемпионом, у меня был тренер, были наставники, меня мама одна воспитывала и делала все, чтобы я становился сильнее», — рассказал Власов.
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Обращаясь к ребятам, он также добавил, что убежден: у каждого из них схожая ситуация, «но именно в этом и проявляется сила человека, когда он борется, когда он несмотря ни на что идет вперед».
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Двукратный олимпийский чемпион не просто посетил тренировку юных самбистов, он оценил технику боя и раздал несколько ценных советов. Также юные спортсмены сделали совместную фотографию с Власовым на память.
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