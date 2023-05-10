Подмосковье 10 мая 2023, 13:42 Борец из Истры выиграл серебро на первенстве России по панкратиону

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Борец из Истры выиграл серебро на первенстве России по панкратиону. Всего на соревнования в Уфу из округа отправились четыре борца.

Панкратион — самый древний вид борьбы, который когда-то был дисциплиной на Олимпийских играх. Говорят, его придумал сам Геракл, также им занимался философ Платон. Сейчас этот спорт опять набирает популярность.

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На соревнованиях в Уфе собрались 965 лучших спортсменов со всей России. Для занявшего второе место Романа Аракеляна из Истры это первые соревнования такого уровня. Молодому человеку всего 13 лет.

Также на первенстве России выступил брат чемпиона Руслан Аракелян, а также Василий Краснопольский и Михаил Тупицын. Последний на турнире уступил лишь одно очко в схватке с действующим чемпионом России по боевому самбо и прошлогодним победителем первенства страны по панкратиону.

Сейчас борцы из Истры готовятся к следующим соревнованиям. Они выступят на Открытом кубке Евразии.

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