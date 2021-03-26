Борьба за права человека длиной в 20 лет: чего добился подмосковный омбудсмен

Аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области работает уже 20 лет. За это время удалось решить тысячи проблем и создать множество законодательных инициатив. Люди получили помощь в восстановлении своих прав на жилье, медицинское обслуживание, свободный труд и социальное обеспечение.

Источник фото: телеканал «360»

Часто в восстановлении прав человека нужна помощь третьей стороны — проконсультировать, найти компромисс, вмешаться, если права будут нарушены. Это и есть работа уполномоченного — не в кабинете, а с людьми. Там, где нужно восстановить справедливость: в колонии, в больнице — в любой точке Подмосковья.

Труд свободен

Наталья Маджидова отбывает наказание в женской колонии. Она работает швеей, отправляет сыну обувь собственного производства и деньги. Их разлука длится уже шесть лет. Наталья отбывает срок за незаконное производство или сбыт наркотиков.

«Очень приятно, что шьем для маленьких детишек, и вот привезли каталог, и в каталоге продукция, которую мы шьем своими руками. Ребенку моему тоже очень нравится, что мама делает для него», — рассказала Наталья Маджидова.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина встретилась с уполномоченным по правам человека в Московской области. Заключенная Маджидова может освободиться досрочно. Она, как и многие из швейного цеха, хочет и дальше работать швеей. Вот только не каждый работодатель готов взять ответственность за такого сотрудника. С трудоустройством старается помочь омбудсмен.

«Чтобы они могли, приобретя профессию в местах заключения, выйти на свободу, имея в руках определенную профессию, чтобы уже войти в этот мир с чистого листа, быть полноценным гражданином этого общества и быть независимым от тех порывов, которые привели их на скамью подсудимых», — сказала Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека в Московской области.

Каждый вправе иметь имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им

Семья Мироновых окончательно освоилась в новой квартире. Более восьми лет Татьяна боролась за то, чтобы администрация Хотькова выдала ей жилье. На это она имела полное право: у старшей дочери инвалидность. Чиновники отделывались пустыми обещаниями.

«И не верили. Подавали документы в администрацию и не верили, многие смеялись, говорили: ты куда, ничего не получится, у государства невозможно добиться квартиры, ничего не получится», — рассказала Татьяна Миронова.

Семья обратилась к местному представителю аппарата по правам человека — их в Московской области 37. Началась настоящая борьба: суды, комиссии, попытки со стороны чиновников поселить семью в квартиры с грибком. Спустя годы удалось восстановить справедливость.

«К уполномоченному по правам человека в Московской области люди зачастую обращаются как в последнюю инстанцию, очень часто ищут поддержку, которую не находят в органах местного самоуправления. Такое восстановленное право всегда приносит минутки радости», — отметила Татьяна Накорякина, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области.

Каждый имеет право на социальное обеспечение

Уполномоченный помогает защищать права детей из Донбасса. Ребята, которые пережили страшное время, прошли реабилитацию в Красногорске, в центре «Созвездие». Там медики провели полное обследование, потом — физиотерапию, плавание, кислородные коктейли, а главное, лечение эмоциями — экскурсии, концерты, подарки.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день порядка 60 ребятишек пока еще прошли реабилитацию в центре „Созвездие“, где дети начинают улыбаться, дети начинают ходить, получают такую помощь, которую не могли бы получить нигде», — подчеркнула Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека в Московской области.

Дети войны, некоторые из которых сироты, благодаря поддержке подмосковного уполномоченного получили уникальную возможность учиться в кадетском корпусе в Химках.

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Еще одна проблема — уже мировая, с ней столкнулся так или иначе каждый из нас. Коронавирус ударил по здоровью, по экономике. Он вскрыл много проблем. Оказалось, реабилитироваться после выматывающей болезни негде.

А ведь COVID-19 окончательно еще не отступил. Задача омбудсмена — не только разбираться в проблемах, но и предупреждать их. Так появился дискуссионный клуб при уполномоченном Подмосковья. Его площадка объединяет различных экспертов и представителей органов государственной власти. Именно так, при обсуждении темы реабилитации после COVID-19, было рекомендовано восстановить систему санаторно-курортного лечения. Уже создан единый регистр переболевших граждан, обсуждается возможность применения телемедицины, для властей подготовлены краткие выводы и изложены рекомендации экспертов.

«Ей даже заинтересовалось Министерство здравоохранения РФ, был такой сделан дайджест из докладов, которые прозвучали от наших светил медицинских», — уточнила Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека в Московской области.

За 20 лет работы аппарата омбудсмена Подмосковья историй успеха накопилось немало, но это не повод останавливаться. Команде уполномоченного предстоит решить еще много вопросов, которые волнуют жителей региона.