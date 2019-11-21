  • Борьба за чистоту. Жители одного из домов в Дубне пожаловались на мышей

    21 ноября 2019, 11:10

    Евгения Остапенко, Оксана Егоркина

    В Дубне многоквартирный дом атаковали мыши. Жители рассказали, что грызуны бегают по этажам вверх и вниз. Решить проблему могут управляющая компания и региональный оператор. Подробности — в материале «360».

    Дом, где возникла мышиная проблема, считается хорошим. Ему нет и 30 лет. Расположен в центре города. В квартире Олега — чистота и порядок. Хозяева и отходы сортируют. Но все же в доме завелись грызуны. Ловец мышей провел расследование и рассказал: причина — в мусорных камерах, которых не хватает.

    Борьба за чистоту. Жители одного из домов в Дубне пожаловались на мышей | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Проблемный дом решил лично навестить директор управляющей компании Игорь Каганцов. Он рассказал, что мышей уже травили месяц назад. Но в мусорной камере все равно грязно — и это вина уборщика. Его, кстати, уволят. Еще одна проблема — мало дополнительных контейнеров для отходов. И эта проблема относится к работе регионального оператора.

    «Говорят, в дома с мусорокамерами мы контейнеры не обязаны устанавливать. Это позиция регионального оператора. Она противозаконная», — сказал Игорь Каганцов.

    Борьба за чистоту. Жители одного из домов в Дубне пожаловались на мышей | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    А вот представитель регоператора заверил, что компания работает строго по закону.

    «Региональный оператор работает в соответствие ответа МинЖКХ о том, что наличие контейнеров в мусорных камерах — собственность управляющей компании или ТСЖ. Вся ответственность за наличие и испорченность контейнеров ложится на плечи собственников или управляющей компании», — прокомментировал старший менеджер ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

    Борьба за чистоту. Жители одного из домов в Дубне пожаловались на мышей | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

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    По мнению представителя регоператора, проблему нужно решать либо покупкой дополнительных контейнеров, либо решением жителей заварить мусоропровод. В свою очередь, коммунальщики обязуются регулярно убираться.