Борьба с борщевиком идет в Серебряных Прудах. Первичную обработку уже завершили

В Серебряных Прудах активно борются с борщевиком. Первичную обработку уже выполнили на 100%. Ход работ проверил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В Серебряных Прудах проверили работы по уничтожению борщевика. Министр сельского хозяйства отметил, что округ один из первых завершил первичный этап борьбы с сорняком.

«Хочу отметить, что Серебряные Пруды одни из первых в регионе завершили первичную обработку земель от борщевика и провели все необходимые работы по уничтожению сорняка, пока молодая поросль не набрала силу. В округе по борщевику на сегодняшний день выполнение на 100%», — уточнил Андрей Разин.

Также глава ведомства ознакомился с работой молочно-товарной фермы села Мягкое. Разин пообщался с сотрудниками и ответил на их вопросы.

Во время поездки министр проверил и столовые в школах округа. По словам Разина, грубых нарушений нет, а те, которые выявили, успеют устранить до 1 сентября.

«По школьным столовым незначительные замечания. Главное, чтобы все эти недочеты были приняты во внимание и устранены к началу учебного года», — сказал Андрей Разин.

Также министр вместе с главой городского округа Олегом Павлихиным обратили внимание на работы по благоустройству в селах Узуново и Мочилы. Все сроки соблюдаются, и работы выполняются качественно.

Министры и зампреды Подмосковья посещают округа региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они должны пообщаться с жителями и решить проблемы, которые их волнуют.

Правительство области проверяет все «красные зоны», чтобы как можно быстрее устранить проблемы. В округах проинспектируют ход строительства социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство дворов и решение других вопросов жителей.